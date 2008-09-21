روزی 3 میلیون دلار هزینه انتخابات آمریکا/ سلطه لابیهای مالی بر نامزدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، طبق آخرین گزارش های منتشر شده از سوی کمیسیون انتخابات آمریکا باراک اوباما نامزد دموکراتها و جان مک کین نامزد جمهوریخواهان در رقابت انتخاباتی خود برای رسیدن به پست ریاست جمهوری ایالات متحده در مجموع به طور متوسط روزی 6/3 میلیون دلار خرج می کنند.

اوباما کاندیدایی است که از بیشترین کمک های مالی طرفداران برخوردار بوده و ماهی 65 میلیون دلار از محل کمک های مردمی به ستاد خود دریافتی داشته و ماهی 53 میلیون دلار هم هزینه کرده است.

این درحالی است که مک کین 47 میلیون دلار در ماه دریافت کرده و 41 میلیون دلار هم هزینه کرده است.

نیمی از پول هزینه شده توسط نامزدهای انتخابات آمریکا صرف تبلیغات تلویزیونی شده است.

انتخابات فرسایشی در آمریکا از مدتها قبل از برگزاری انتخابات شروع می شود و شبیه یک سریال تمام نشدنی تا خالی کردن جیب مردم آمریکا به نفع لابی های بزرگ انتخابات ادامه می یابد.

صرف چنین هزینه ای در این انتخابات نشاندهنده اوج نقش و نفوذ سرمایه داران و ارباب ثروت بر سیاستمداران کاخ سفید است.