رژیم اسرائیل همچنان حاکمیت لبنان را نقض می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، در بیانیه ارتش لبنان آمده است : بین ساعت 20/16 تا ساعت 17 شنبه، یک جنگنده اسرائیلی بر فراز منطقه حاصبیا به پرواز درآمد و در ساعت 45/19 همان روز، یک فروند هواپیمای جاسوسی رژیم اسرائیل، بر فراز شهرک "علما ا لشعب" به پرواز درآمد و حریم هوایی لبنان را نقض کرد.



بر اساس این بیانیه، این هواپیمای جاسوسی اسرائیلی پس از پرواز بر فراز مناطق جنوبی لبنان، ساعت 22 شب گذشته، از فراز شهرک رمیش، آسمان لبنان را ترک کرد.



پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان، قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند؛ این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد، پایان داد.

سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به این اقدامات غیرقانونی خود پایان دهد، اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به نقض حاکمیت لبنان ادامه می دهد.

