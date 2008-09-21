شکایت گروهی از مورخان و فعالان سیاسی آمریکا علیه چنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، در پی شکایت گروهی از تاریخ نویسان، فعالان سیاسی و حقوق بشر از دیک چنی معاون اول جرج بوش رئیس جمهور آمریکا به خاطر اعمال محدودیت برای این گروهها در دسترسی به اسناد اقدامات دولت ایالات متحده به دادگاهی در واشنگتن، قاضی حکم به ارائه اسناد لازم از سوی طرفین داد.

این فعالان سیاسی آمریکا خواستار بازداشت چنی و دستیارانش برای خارج کردن قسمتی از اسناد مربوطه به منظور جلوگیری از اطلاع یافتن مردم از اقدامات دولت بوش شدند.

قاضی پرونده اعمال هر گونه کارشکنی از سوی چنی و دستیارانش در عدم ارائه اسناد مربوطه را به هر دلیلی غیرقابل قبول اعلام نمود.

اقدامات دولت بوش در حوزه سیاست خارجی و داخلی به حدی ننگ آور است که محاکمه مقامات کاخ سفید به دلیل انجام اقداماتی چون جنایات جنگی در دستور کار بسیاری از گروههای سیاسی و حقوق بشر جهان قرار دارد.