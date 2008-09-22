رئیس جمهور آفریقای جنوبی بعد از 9 سال قدرت استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،امبکی پس از ارائه استعفای خود به سخنگوی حزب حاکم در نطقی تلویزیونی به رشد و توسعه اقتصادی آفریقای جنوبی در دوران ریاست جمهوری خود اشاره کرده و گفت: تلاش ها برای رشد آفریقای جنوبی به ثمر نشسته است اما همه به یک اندازه از ثمره پیشرفت ها برخوردار نشده اند.

حزب حاکم وی را به عدم برخورد با فساد مالی بعضی مقامات ارشد حزب متهم کرده بود.

حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی قبلا اعلام کرده بود از امبکی خواسته است قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری اش در سال آینده از قدرت کناره گیری کند.

در صورت استعفا نکردن، دوران ریاست جمهوری امبکی آوریل 2009 پایان می یافت .

از سال 1999 و بعد از اتمام ریاست جمهوری نلسون ماندلا، قهرمان مبارزه با آپارتاید آفریقای جنوبی، امبکی قدرت را در این کشور در دست داشت.