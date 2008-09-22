  1. بین الملل
  2. سایر
۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

بطور رسمی؛

رئیس جمهور آفریقای جنوبی بعد از 9 سال قدرت استعفا کرد

رئیس جمهور آفریقای جنوبی بعد از 9 سال قدرت استعفا کرد

در پی فشارهای کمیته اجرایی حزب حاکم آفریقای جنوبی تابو امبکی، رئیس جمهور این کشور رسما استعفای خود را به پارلمان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،امبکی پس از ارائه استعفای خود به سخنگوی حزب حاکم در نطقی تلویزیونی به رشد و توسعه اقتصادی آفریقای جنوبی در دوران ریاست جمهوری خود اشاره کرده و گفت: تلاش ها برای رشد آفریقای جنوبی به ثمر نشسته است اما همه به یک اندازه از ثمره پیشرفت ها برخوردار نشده اند.

 حزب حاکم وی را به عدم برخورد با فساد مالی بعضی مقامات ارشد حزب متهم کرده بود.

حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی قبلا اعلام کرده بود از امبکی خواسته است قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری اش در سال آینده از قدرت کناره گیری کند.

در صورت استعفا نکردن، دوران ریاست جمهوری امبکی آوریل 2009 پایان می یافت .

از سال 1999 و بعد از اتمام ریاست جمهوری نلسون ماندلا، قهرمان مبارزه با آپارتاید آفریقای جنوبی، امبکی قدرت را در این کشور در دست داشت.

کد مطلب 753565

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها