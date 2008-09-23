80 شرکت نفتی در لیست واگذاری / عرضه سهام شرکت حفاری شمال تا پایان مهر

علی کاردور در گفتگو با مهر با بیان اینکه مقدمات ورود شرکت حفاری شمال به بورس فراهم شده است، اظهار داشت: سهام این شرکت تا اواخر مهر ماه سال جاری در بورس عرضه خواهد شد.

رئیس ستاد اصل 44 در شرکت ملی نفت همچنین از بررسی آخرین وضعیت آماده سازی شرکت حفاری شمال خبر داد وتصریح کرد: در همین راستا پیگیریهای لازم برای تسریع درعرضه سهام این شرکت انجام خواهد شد.

به گفته کاردور در حال حاضر 80 شرکت نفتی برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب و 22 شرکت برای قیمت گذاری به سازمان بورس معرفی شده است.

وی شرکتهای زیرمجموعه پتروشیمی، شرکت حفاری شمال وپالایشگاههای بندر عباس و لاوان را از جمله شرکتهای آماده واگذاری وزارت نفت به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون و با توجه به کشش بازار همه شرکتهای مشمول واگذاری وزارت نفت تا سال 1392 به بخش خصوصی واگذار می شوند.