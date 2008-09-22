به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد کارگردان و بازیگر معروف ژاپنی برای دریافت جایزه اسکندر طلایی افتخاری و نمایش فیلم جدید خود "آشیل و لاکپشت" به یونان سفر و یک کلاس پیشرفته فیلمسازی نیز برگزار می‌کند.





تاکشی کیتانو در صحنه‌ای از فیلم "آشیل و لاک‌پشت"

"آشیل و لاکپشت" اولین بار در دنیا ماه پیش در جشنواره فیلم ونیز پخش شد، جایی که کیتانو در 1997 برای درام پلیسی "هانا ـ بی" جایزه شیر طلایی این جشنواره را برد. کیتانو 61 ساله در "آشیل و لاکپشت" به نقش یک هنرمند بی‌استعداد اما متعهد ظاهر شده است.

این فیلم سومین بخش از سه‌گانه شخصی کیتانو است که دو فیلم دیگر آن "متعلق به تاکشی" 2005 و "افتخار فیلمساز!" 2007 هستند. در این سه گانه ارتباط او با هنر، موقعیت کاری و صنعت فیلمسازی که در آن به شهرت رسید، چه در ژاپن و چه در دیگر کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد.

اولین تجربه کارگردانی کیتانو در سال 1990 با فیلم "پلیس خشن" رقم خورد. "نقطه جوش" 1990، "سوناتین" 1993، "منظره‌ای در دریا" 1991، "بازگشت کودکان" 1996 و "ششمیرزن نابینا" 2004 از دیگر فیلم‌های مطرح اوست.

ژان ـ پی‌یر و لوک داردن برادران فیلمساز بلژیکی که دو بار برنده جایزه نخل طلای کن شده‌اند، گوستاوو سانتائولایا آهنگساز آرژانتینی برنده اسکار، ترنس دیویس فیلمساز، بازیگر و رمان‌نویس بریتانیایی، والتر سالس فیلمساز برزیلی و لیتا استانتیک تهیه‌کننده آرژانتینی از دیگر چهره‌هایی هستند که در جشنواره تسالونیکی امسال تقدیر می‌شوند.

چهل و نهمین جشنواره فیلم تسالونیکی از 14 تا 23 نوامبر (24 آبان تا سوم آذر) در شهر ساحلی تسالونیکی در شمال یونان برگزار می‌شود. تسالونیکی بزرگترین جشنواره سینمایی در منطقه بالکان است.