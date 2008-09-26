بهره مندی ناچیز دانشگاه علامه از یک درصد درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی

حجت الاسلام صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: علوم انسانی خط مقدم جبهه است. اگر انگیزه های انسانی و حالتهای روانی و عاطفی در حوزه اجرا و صنعت درست نباشد هیچ کاری به سر منزل مقصود نمی رسد لذا بحثهای مشاوره و مدیریت و بحثهای مربوط به انگیزه و روانشناسی و روانشناختی محیطهای کار و صنعت از موضوعات بسیار مهم در حوزه علوم انسانی است.

وی اضافه کرد: بخش حقوق و حل مسائل مربوط به دعاوی و مزایای مربوط به ارتباطات در صنعت می تواند مبین نقش جدی مجموعه علوم انسانی در صنعت و اجرا باشد. همچنین علوم انسانی می تواند در تنظیم قراردادها و نحوه تعریف قراردادهای بین المللی جایگاه فوق العاده وی‍ژه ای داشته باشد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه "اگر انسان را حذف کردیم می توانیم علوم انسانی را نیز حذف کنیم" خاطرنشان کرد: هیچ گاه نمی توانیم روبات را به جای انسان بنشانیم.

حجت الاسلام شریعتی به مهر گفت: استراتژی جدید دانشگاه علامه طباطبایی در حوزه پژوهش این است که طرحهای پژوهشی که انجام می شود مسئله محور و نیازمحور باشد. به دانشجویان فوق لیسانس و دکتری دانشگاه علامه طباطبایی نیز اعلام شده که اگر موضوعات مورد نیاز سازمانها و مجموعه ها را بیابند موضوع پایان نامه خود کنند.

وی افزود: در صورتی که موضوعات پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس نیازهای جامعه باشد، خود دانشگاه بدون آنکه نگاهی به بودجه ها و اعتبارات سازمانها داشته باشد از محل بودجه های پژوهشی دانشگاه به این پایان نامه ها کمک می کند تا یک رساله کاربردی تهیه شود.