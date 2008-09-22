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۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۵

طالبلو پس از مصدومیت :

دستم سه بخیه خورده است / به دیدار با پرسپولیس می رسم

دستم سه بخیه خورده است / به دیدار با پرسپولیس می رسم

دروازه بان تیم فوتبال استقلال که در یک حادثه از ناحیه دست دچار مصدومیت شده است اطمینان داد به دیدار شصت و پنجم تیم های استقلال و پرسپولیس خواهد رسید.

وحید طالب لو در گفتگو با خبرنگار مهر به مصدومیتی که برایش پیش آمده اشاره کرد و گفت: هنگام خروج از منزل به طور اتفاقی دستم با شیشه یک میز برخورد کرد و متاسفانه سه بخیه خورد که تصور می کنم با مراقبت های پزشکی مشکل خاصی برای همراهی استقلال در دیدارهای آینده لیگ برتر نداشته باشم.

دروازه بان شماره یک تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا به دیدار برابر پرسپولیس خواهد رسید گفت: قطعا به این بازی می رسم و تصور می کنم بتوانم با تدابیر ویژه پزشکی حتی در دیدار هفته هشتم هم بازی کنم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته نهم رقابتهای لیگ برتر روز 12 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 753646

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