به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد داستان "فصل جادوگر" با بازی نیکلاس کیج درباره سفر گروهی از شوالیه‌های قرن چهاردهمی است. آنها دختری را منتقل می‌کنند که متهم به جادوگری و شیوع بیماری طاعون سیاه است.

فیلمنامه را براگی شوت جونیر نوشته و فیلمبرداری اوایل نوامبر در اتریش و مجارستان آغاز می‌شود. کیج سال 2000 در فیلم "سرقت در شصت ثانیه" با سنا همکاری کرد که "کالیفرنیا" و "شمشیر ماهی" از دیگر فیلم‌های اوست.

کیج فیلم "بانگوک خطرناک" را روی پرده دارد و به تازگی بازی در دو فیلم "مطلع" و G-Force را به پایان رسانده است. بازیگر 44 ساله در 1996 برای "ترک کردن لاس وگاس" مایک فیگیس اسکار برد و سال 2003 نیز برای "اقتباس" نامزد اسکار بود.