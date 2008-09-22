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۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۸

کیج اسیر "فصل جادوگر" می‌شود

کیج اسیر "فصل جادوگر" می‌شود

بازیگر برنده اسکار در تریلر فراطبیعی "فصل جادوگر" بار دیگر با دامینیک سنا کارگردان فیلم سینمایی "سرقت در شصت ثانیه" همکاری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد داستان "فصل جادوگر" با بازی نیکلاس کیج درباره سفر گروهی از شوالیه‌های قرن چهاردهمی است. آنها دختری را منتقل می‌کنند که متهم به جادوگری و شیوع بیماری طاعون سیاه است.

فیلمنامه را براگی شوت جونیر نوشته و فیلمبرداری اوایل نوامبر در اتریش و مجارستان آغاز می‌شود. کیج سال 2000 در فیلم "سرقت در شصت ثانیه" با سنا همکاری کرد که "کالیفرنیا" و "شمشیر ماهی" از دیگر فیلم‌های اوست.

کیج فیلم "بانگوک خطرناک" را روی پرده دارد و به تازگی بازی در دو فیلم "مطلع" و G-Force را به پایان رسانده است. بازیگر 44 ساله در 1996 برای "ترک کردن لاس وگاس" مایک فیگیس اسکار برد و سال 2003 نیز برای "اقتباس" نامزد اسکار بود.

کد مطلب 753647

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