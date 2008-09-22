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۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۵

آیت الله مکارم هشدار داد:

رشوه دادن به بهانه ها و نام‌های دیگر در کشور رواج یافته است

رشوه دادن به بهانه ها و نام‌های دیگر در کشور رواج یافته است

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع عظام تقلید قم نسبت به رواج رشوه خواری در کشور هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم،‌ آیت الله ناصر مکارم شیرازی ظهر دوشنبه در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه(س) در ادامه تفسیر قرآن کریم، با اشاره به موضوع رشوه خواری گفت: متاسفانه موضوع رشوه خواری امروزه در کشور به نام‌های دیگر رواج پیدا کرده است که باید نسبت به آن توجه کنیم.

وی تصریح کرد: برخی‌ها به بهانه حق‌الزحمه دادن، هدیه دادن، پول چایی دادن و اسم‌های دیگر، کار خود را پیش می‌برند که این موضوع نیز رشوه دادن است.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اثرات مخرب رشوه دادن در جامعه گفت: رشوه موجب می‌شود تا حق دیگران ضایع شده و مظلوم کشی در جامعه رواج یابد.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه گفت: در اسلام به دو اصل مهم توحید و معاد توجه شده است که باید انسان‌ها بدانند و درک کنند که خدایی هست و روز حساب و کتابی نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر این مسائل در جامعه همه گیر شود دیگر نیاز به دادگاه نیست و همه باور می‌کنند که همیشه ماموری به دنبال آن‌ها خواهد بود.

این مرجع تقلید افزود: ‌اگر حقیقت معاد را درک کنیم و باور داشته باشیم، نوع زندگیمان تفاوت کرده و به صورت صحیح و مد نظر قرآن زندگی می‌کنیم.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه توجه به روز قیامت تنها به صورت ظاهری نیست گفت: باید مسلمانان به روز قیامت به صورت حقیقی ایمان داشته باشند و بدانند که چنین روزی نیز وجود خواهد داشت.

وی در پایان به سالروز شهادت حضرت علی(ع) اشاره کرد و این روز را تسلیت گفت.

کد مطلب 753657

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