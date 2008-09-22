نشانه ای مبنی بر وجود مواد هسته ای در سوریه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد البرادعی تصریح کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره نمونه هایی را که از پایگاهی که گمان می شد، هسته ای است، ارزیابی و آزمایش می کند اما تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر وجود مواد هسته ای در سوریه یافت نشده است.

لازم به ذکر است، جنگنده های رژیم صهیونیستی در تاریخ 6 سپتامبر سال گذشته میلادی (15 شهریور 1386) با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی اقدام به نقض حریم هوایی سوریه کرده و پس از بمباران نقطه ای در شمال این کشور با مقاومت نیروهای سوری از این کشور خارج شدند.

در ادامه برخی مقامها و کارشناسان آمریکایی که تا کنون نام آنها فاش نشده مدعی این مطلب شدند که حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به سوریه با هدف منهدم کردن تاسیسات هسته ای سوریه که با تجهیزات کره شمالی ساخته شده اند، انجام شد.

سوریه بارها این موضوع را که این کشور در حال ساخت تاسیسات هسته ای بوده رد کرده است.