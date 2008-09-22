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۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

دیوان اشعار بن لادن منتشر می‌شود

دیوان اشعار بن لادن منتشر می‌شود

مجموعه اشعار اسامه بن لادن رهبر القاعده و مظنون اصلی حملات تروریستی یازدهم سپتامبر به زبان عربی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تایمز، این دیوان مجموعه نسبتا کاملی از چکامه ها و شعرهایی است که بن لادن به مناسبت های مختلف در مجالس عمومی خوانده است.

نوارهای این سروده‌ها در حمله سال 2001 نیروهای انگلیسی به مقر مرکزی القاعده در افغانستان کشف شد و در این مدت فلگ میلر استاد زبان عربی دانشگاه کالیفرنیا پس از استخراج اشعار، برخی بندها و غزل‌ها را در دانشگاه تدریس می‌کرد.

اولین بار میلر چهار سال پیش این شعرها را در جلسه ای در دفتر یکی از مترجمین FBI که در برگردان شعرها از او کمک خواسته بود شنید و پس از آن با اجازه از مقام‌های امنیتی نسخه پیاده شده این اشعار را نزد خود نگه داشت.

میلر روحیه ویژه رهبر القاعده را در جای جای این اشعار بازیافته و تصریح می کند لحن و درونمایه اشعار بن لادن کاملا متاثر از صنایع ادبی کهن و رجزهای اشعار حماسی عربی است و می توان او را فارغ از زندگی سیاسی یک شاعر جنگی به شمار آورد.

نوارهای صدای بن لادن برای استفاده محققان به گنجینه دانشگاه ییل آمریکا منتقل شده و از ابتدای سال 2010 در دسترس علاقمندان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت. دیوان شعر بن لادن هم احتمالا تا اواخر سال میلادی جاری آماده انتشار می شود.

کد مطلب 753660

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