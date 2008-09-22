به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم داستان نوجوانی عاشق‌پیشه را به تصویر می‌کشد که سعی دارد با دختر محبوب خود ازدواج کند و تورج نصر، عابدی، مینا نوروزی، رامش صفایی، الناز بهمن‌زاده، حسن فلاح و ملیکا ناظری در آن بازی می‌کنند.

"درس عاشقانه" داستان پسری است که بر اثر یک اتفاق ساده عاشق دختر همسایه می‌شود. اما خانواده دختر به دلایلی موافق این ازدواج نیستند. پسر خود را به آب و آتش می‌زند تا به آرزویش برسد. تصویربرداری این فیلم از سه‌شنبه دوم مهرماه در غرب تهران آغاز می‌شود و تا اواخر مهرماه ادامه می‌یابد.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از‌ مدیر تصویربرداری: رامین وکیلی، دستیار کارگردان: ذبیح‌الله صمدی، مدیر تولید: محسن صرافی، صدابردار: جاوید خوشدل، طراح گریم: شیرین بابایی، طراح صحنه و لباس: مهروکان سرکسیان، عکاس: سمیرا بختیاری و بازیگران: علی عابدی، مژده ناظری، پارسا منانی، فرشته حسین‌پور، مجید ارسی و...