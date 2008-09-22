شمار کل مبتلایان به HIV در هرمزگان 758 نفر است

به گزارش خبرنگارم مهر در بندرعباس، دکتر فرشید عابدی ظهر امروز در حاشیه نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی اظهار داشت: برنامه جامع مقابله با ابتلا به ایدز در هرمزگان در حال تدوین است که بزودی برای طرح در کارگروه تخصصی سلامت استان ارائه خواهد شد.

وی گفت: میزان مبتلایان شناسایی شده به ویروس HIV در استان هرمزگان در سال 84 معادل 603 نفر بود که در سال 85 با انجام اقدامات مراقبی هر چه بیشتر و شناسایی مبتلایان شمار افراد به 707 تن رسید و در پایان سال 86 به 758 تن رسیده که در مقایسه دو سال 85 و 86 به میزان شش درصد افزایش مشاهده شده است که نیازمند اجرای برنامه های مراقبیو آموزشهای پیشگیرانه هر چه بیشتر است.

عابدی ادامه داد: اقدامات متعددی در جهت افزایش آگاهیهای رفتاری در مقابله با بیماریهایی از این دست در مناطق مختلف استان هرمزگان صورت گرفته که از جمله آن راه اندازی مرکز آموزشهای رفتاری در شهرستان بندرعباس و برگزاریهای دوره های متعدد در مناطق کمتر برخوردار استان بوده است.