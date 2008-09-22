به گزارش خبرگزاری مهر،‌ واگذاری تلفن همراه روستایی به هشت روستای استان خراسان جنوبی از دیگر طرح‌های به بهره برداری رسیده محسوب می‌شود.



از دیگر دستاوردها می‌توان به ارتباط رسانی به 22 روستای استان چهار محال و بختیاری با هزینه 660 میلیون ریال اشاره کرد.



همچنین ارتباط رسانی به روستای «گود محمد خان» استان خراسان جنوبی، راه‌اندازی دفتر ICT روستایی در استان بوشهر و ارتباط یک دانشگاه دیگر در استان مازندران به شبکه فیبرنوری از دیگر دستاوردها محسوب می شوند.



بر اساس گزارش وزارت ارتباطات، نصب و راه‌اندازی چهار سایت تلفن همراه (BTS) در شهرستان‌های رودان، جاسک، بندر عباس و روستای خیرآباد در استان هرمزگان از جمله طرح‌های مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

