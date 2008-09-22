مخالفت علی آبادی بااسپانسرجدید استقلال و پرسپولیس/ ارائه پیشنهاد جدید

به گزارش خبرنگار مهر، علی انصاری عضو جدید هیئت مدیره استقلال و حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس پس از توافقی دو جانبه به محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس مجمع دو باشگاه سرخابی تهرانی پیشنهاد دادند که " بازار مبل ایران " به عنوان اسپانسر جدید حامی مالی این دو باشگاه باشد.

این پیشنهاد روز یکشنبه از سوی حسین هدایتی به علی آبادی ارائه شد اما به گفته رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس علی آبادی با این پیشنهاد مخالفت و اعلام کرده است تا روز سه شنبه صبر کنند.

در این مورد گفته می شود علی آبادی پیشنهاد جدیدی در مورد اسپانسر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ارائه کرده است و به همین خاطر از مسئولان این دو باشگاه خواسته تا روز سه شنبه هفته جاری صبر کنند.

گفته می شود در صورتیکه طرح پیشنهادی علی آبادی نتواند مشکل اسپانسر استقلال و پرسپولیس را حل کند، این دو با " بازار مبل ایران" قرارداد خواهند بست تا در مسابقات لیگ برتر و جام حذفی با نام این اسپانسر به میدان بروند.

مسئولان باشگاه های استقلال و پرسپولیس قصد دارند برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از شرکت های خارجی به عنوان اسپانسر استفاده کنند.