مصرف آب میوه شیرین برای دندان مضر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نچرال نیوز، بسیاری افراد با تصور اینکه آب میوه برای سلامتی بدن و دندان مفید است اقدام به مصرف انواع بسته بندی شده و شیرین آن می کنند در صورتی که این گونه آب میوه ها موجب فساد دندانها می شود.

کارشناسان علت فساد دندانها را نیز استفاده از مقادیر بالای اسید و مواد شیرین کننده مصنوعی در بسیاری از آب میوه های بسته بندی شده می دانند.

بررسی های انجام شده توسط انجمن دندانپزشکان ملی انگلیس و برخی از شرکت های سازنده خمیر دندان نشان می دهد آب میوه ها در صورتی مفیدند که تازه باشند و هیچ گونه مواد شیرین کننده و افزودنی به آنها اضافه نشده باشد.

بسیاری از والدین به دلیل دارا بودن کالری بالا در این گونه آب میوه ها از آنها برای کودکان بی اشتهای خود استفاده می کنند.

البته شیرین بودن آب میوه ها می تواند کودکان را ترغیب به نوشیدن کند اما در مقابل موجبات پوسیدگی دندانها را به سرعت فراهم می کند.