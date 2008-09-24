به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "تولدی دیگر" به کارگردانی عباس رافعی روز جمعه پنجم شهریور ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. طلال جوردی، دارین حمزه، علی طهان، ادوارد هاشم، مونا کریم و پل سلیمان بازیگران اصلی این فیلم هستند.

"تولدی دیگر" داستان ملوانی جوان به نام زهیر است که برای یافتن کار همسر باردارش را در لبنان رها می‌کند و در یک کشتی مصری مشغول می‌شود. زمانی که وی می‌شنود در جنوب لبنان جنگ شده به کشورش بازمی‌گردد. او پس از پیگیری فراوان اطلاع می‌یابد همسرش مفقود یا کشته شده و برای یافتن او به بندر طرابلس و بیروت می‌رود.

امیرمحمد زند در نمایی از فیلم "قبل از غروب"

در این پروژه مسعود کرانی فیلمبردار، بهروز معاونیان صدابردار، محمدرضا قومی طراح چهره‌پردازی، عباس حاجی‌درویش طراح صحنه و لباس، مصطفی مسجدی مدیر تولید، اصغر پورهاجریان طراح جلوه‌های ویژه و فرید کلهر دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز همکاری داشتند.

فیلم تلویزیونی"غریبه‌ای در مه" ساخته جواد افشار پنجشنبه چهارم مهر ساعت 23:50 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به تهیه‌کنندگی قاسم جعفری ساخته شده و روایتگر زندگی و سرنوشت دو بازمانده جنگ عراق علیه ایران است که پس از 20 سال دوباره سر راه هم قرار می‌گیرند.

در "غریبه‌ای در مه" امیرمحمد زند، ایمان دستوری، پرویز عاشورنیا، عزت‌الله جامعی، عباس موسوی و نورالدین جوادیان بازی کرده‌اند و عوامل پروژه عبارتند از دستیار کارگردان: احمد معظمی، مدیر تصویربرداری: حسن سلطانی، صدابردار: بهروز عابدینی، مدیر تولید: روح‌الله مهاجری، جلوه‌های ویژه: عباس شوقی و مترجم بازیگران عربی: احمد کاوری.

فیلم تلویزیونی "قبل از غروب" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدجواد کاسه‌ساز جمعه پنجم مهر ساعت 14:30 از شبکه دو پخش می‌شود. در این فیلم امیرمحمد زند، مهسا کرامتی، کاظم بلوچی، رضا آشتیانی، لیلا بلوکات، غزل عزیزی، محسن جهانبانی، رضا فیلی، سیدجواد حسینی، فریدون زارعی و امین عباسی‌زاده به ایفای نقش پرداختند.

داستان فیلم "قبل از غروب" درباره پسری به نام مجید است که در روزهای اول جنگ، پدر و مادرش توسط یک افسر عراقی به نام ماجد ادهم کشته می‌شوند. سال‌ها می‌گذرد و مجید در خط مقدم جبهه آن افسر را بین اسرای عراقی می‌بیند و تصمیم به انتقام می‌گیرد.



فیلم سینمایی "نبرد اندیشه"جمعه پنجم مهر ساعت 22:30 در قالب برنامه صد فیلم از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم 133 دقیقه‌ای سال 2006 بر مبنای فیلمنامه چی لیونگ چیونگ به کارگردانی خود او ساخته شد و در آن اندی لو، آن سانگ ـ کی، ونگ ژیون و فن بینگ‌بینگ بازی کردند.



داستان سال 370 پیش از میلاد و در دورانی روی می‌دهد که چین در نتیجه جنگ داخلی به هفت قلمرو و چند قبیله کوچک دیگر تقسیم شده بود که یکی از آنها شهر لیانگ بود. در این بین فرمانده‌ای بی‌رحم به نام زیانگ یانگ‌ژونگ به سربازان خود دستور می‌دهد برای فتح لیانگ به این شهر کوچک حمله کنند و ...

"نبرد اندیشه" تولید مشترک چین، ژاپن، کره جنوبی و هنگ کنگ است و سال 2007 در هفت رشته نامزد دریافت جوایز فیلم هنگ کنگ بود و در بخش بهترین تدوین جایزه برد. این فیلم در جوایز خروس طلایی نیز در دو بخش برای دریافت جایزه رقابت کرد و در نهایت جایزه بهترین طراحی هنری را برد.

فیلم سینمایی "آخرین هورا" ساخته جان فورد جمعه پنجم مهر ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم سیاه و سفید را فورد سال 1958 با بازی اسپنسر تریسی، جفری هانتر، دایان فاستر، پت اوبراین و بازیل راتبون به مدت 121 دقیقه ساخت.

فیلم درباره فرانک شهردار شهری در شرق آمریکا است که بیشتر اهالی آن ایرلندی‌تبار هستند. پسر او جوانی تهی‌مغز است که کاری جز نواختن موسیقی جاز ندارد... تریسی برای این فیلم جایزه بهترین بازیگر هیئت ملی نقد آمریکا را برد و فورد نیز برنده جایزه بهترین کارگردان شد.

کارگردان مطرح آمریکایی در پنج دهه 140 فیلم ساخت و چهار بار برای "خبرچین"، "خوشه‌های خشم"، "چقدر دره من سرسبز بود" و "مرد آرام" اسکار برد. "دلیجان"، "آقای لینکن جوان"، "کلمنتاین عزیز من"، "سه پدرخوانده"، "دختری با روبان زرد"، "ریو گرانده" و "مردی که لیبرتی والانس را کشت" دیگر فیلم‌های مطرح فورد است که سال 1973 در 79 سالگی درگذشت.