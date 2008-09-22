یک بازیکن پرسپولیس در خطر محرومیت از دیدار برابر استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار هفته هشتم خود برابر پگاه گیلان تنها علیرضا نیکبخت واحدی را به علت سه اخطاره بودن در اختیار ندارد و می تواند از سایر بازیکنانش استفاده کند.

اما از میان بازیکنان این تیم مجتبی شیری با دریافت دو کارت زرد در هفته های چهارم و ششم در صورتیکه در دیدار برابر پگاه به میدان برود و کارت زرد بگیرد، از دیدار هفته نهم برابر استقلال محروم خواهد شد.

پژمان نوری و ایوان پتروویچ (هفته اول)، کریم باقری و مازیار زارع (هفته دوم)، علیرضا محمد (هفته سوم) و سید مهدی واعظی (هفته هفتم) بازیکنان یک اخطاره پرسپولیس برای دیدار با پگاه گیلان هستند که تنها در صورت اخراج از بازی با استقلال محروم خواهند شد.