آماده ازسرگیری گفتگو بدون پیش شرط هستیم/عدم انحراف در برنامه هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر،"علی اصغر سلطانیه" گفت : گزارش اخیر محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرده است که آژانس توانسته است اطمینان حاصل کند که هیچ انحرافی در برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.



سلطانیه پیش از آغاز نشست امروز شورای حکام در وین با خبرنگار خبرگزاری کویت گفتگو می کرد، تاکید کرد : اگر آژانس قادر باشد به عملیات راست آزمایی، نظارت و نوشتن گزارشهایش درباره برنامه هسته ای ایران تا ده سال دیگر هم ادامه دهد، نتیجه هرگز تغییر نخواهد کرد، زیرا آژانس بار دیگر هم تاکید خواهد کرد که هیچ انحرافی در اهداف برنامه هسته ای ایران که برای اهداف مسالمت آمیز است، وجود ندارد.



وی در پاسخ به سؤالی درباره پیش بینی خود از نشست شورای حکام آژانس به ویژه در سایه گزارش اخیر آژانس ابرازعقیده کرد : شورای حکام چیز جدیدی به گزارش اخیر البرادعی که روز دوشنبه گذشته به شورای امنیت و شورای حکام آژانس ارائه کرد، اضافه نخواهد کرد.



سلطانیه همچنین از حمایت مستمر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد(نم) که بیش از یکصد کشور هستند، از برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران خبر داد.



وی اعلام کرد کشورهای عضو گروه نم بیانیه ای آماده کرده اند که در نشست شورای حکام قرائت خواهند کرد و طی آن از حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تاکید می کنند.



سلطانیه تاکید کرد : این بیانیه حمایتی که رئیس گروه نم در شورای حکام قرائت خواهد کرد سند بسیار مهم و به موقع خواهد بود و به مثابه اشاره قوی به تمام طرفها و کشورهایی است که برای انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده از برنامه هسته ای ایران تلاش می کنند به اینکه از این اقدامات دست بردارند.



نماینده ایران درآژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین بر ضرورت بازگشت موضوع هسته ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد به آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد.



وی درباره آینده مذاکرات میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 بر تمایل ایران برای تداوم این مذاکرات در تمام زمینه ها و آمادگی ایران برای ورود در آن در صورت آمادگی این کشورها برای ازسرگیری آن بدون هرگونه پیش شرط یا تشدید فشار، تاکید کرد.



به گفته وی، گفتگوها میان سعید جلیلی مسئول موضوع هسته ای ایران و خاویر سولانا مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد.



سلطانیه درباره این سؤال مبنی بر نگرانی سولانا در پی گزارش اخیر البرادعی گفت : به عنوان یک سفیر در آژانس ترجیح می دهم درباره اظهارات مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار نظر نکنم، اما معتقدم گزارش اخیر البرادعی تاکید می کند آژانس توانسته است اطمینان حاصل کند که هیچ انحرافی در برنامه هسته ای ایران به وجود نیامده است و همین موضع آژانس می تواند نگرانی برخی طرفها درباره ماهیت برنامه هسته ای ایران را برطرف کند.



وی درباره موضوع نامزدی ایران و سوریه برای عضویت در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت : چندین کشور در خاورمیانه و جنوب آسیا مانند افغانستان، سوریه و ایران برای کرسی اختصاص یافته برای این منطقه نامزد شده اند، ولی ما با یکدیگر به شکل دوستانه برای اینکه نامزدی را به یک کشور منحصر کنیم، بحث و تبادل نظر می کنیم.



نماینده ایران در آژانس درباره شایعه اعتراضات آمریکا به نامزدی ایران یا سوریه در شورای حکام گفت : این سخنان نادرست است، هیچ کشور عضو حق، اعتراض به نامزدی کشور دیگر را ندارد؛ همه کشورها حق نامزدی برای عضویت در آژانس به شرط دستیابی به توافق در داخل گروه جغرافیایی که به آن وابسته است، دارند.