اردن میزبان بعدی کنفرانس وزیران کشورهای همسایه عراق در آبانماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی ایلاف، در این کنفرانس که در 23 اکتبر (دوم آبان) برگزار خواهد شد؛ سازوکارهای همکاری و تبادل اطلاعات درباره مبارزه با تروریسم و نیز اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت و کنترل مرزها، برخورد با پاسپورتهای جعلی و نفوذ از مرز و قاچاق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ایران، بحرین، ترکیه، مصر، عراق، کویت، سوریه و اردن در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.

در این کنفرانس همچنین بر ضرورت بازگشت آوارگان عراقی به سرزمینشان و حمایت از آنها تاکید و فرضیه تجزیه عراق نیز رد و بر حفظ حاکمیت اراضی عراق تاکید خواهد شد.

لازم به ذکر است وزیران کشورهای همسایه عراق سال گذشته در کویت کنفرانس برگزار کردند.