استقبال از پیوستن ایران به پروژه نوبوکو برای جایگزینی گاز روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، " زی سولت هرنادی" مدیر اجرایی گروه نفت و گاز "ام او ال" مجارستان یکی از شرکت های پیمانکار انجام پروژه نوبوکو در وین به خبرنگاران گفت : اگر بتوانیم گاز ایران را هم به گاز دیگر کشورهای پروژه نوبوکو اضافه کنیم تامین گاز اروپا از طریق این پروژه از یک خیال به یک واقعیت تبدیل خواهد شد.

خط لوله نوبوکو قرار است گاز خاورمیانه و دریای خزر را از طریق ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به اتریش متصل کند.

اتحادیه اروپا به پروژه نوبوکو به عنوان یک جایگزین برای گاز روسیه نگاه کرده واز آن حمایت کرده است.

با ادامه تنش ها در قفقازاین کنسرسیوم خواهان استفاده از منابع گازی خارج از منطقه درگیری ها در قفقاز و استفاده از گاز مصر ایران و عراق شده است.

احداث خط لوله مذکور از طریق شرکتهای ملی انرژی شش کشور آلمان ، اتریش ، مجارستان ، بلغارستان ، رومانی و ترکیه دنبال می شود و اساسا برای خارج ساختن انحصار عرضه انرژی روسیه به اروپا طراحی شده است.

خط لوله 3300 کیلومتری نوبوکو قراراست گاز میدان های گازی آسیای مرکزی را به اروپا انتقال دهد. این خط لوله که مورد حمایت اروپا و آمریکا است انتظار می رود در 2013 تکمیل شود. انتظار می رود که در ابتدا سالانه 8 میلیارد متر مکعب گاز استخراجی در آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان از طریق آن منتقل شود و در ادامه به 31 میلیارد در سال افزایش یابد.

وزارت خارجه ایران در ژانویه امسال نسبت به پیوستن ایران به پروژه نوبوکو اعلام آمادگی کرده بود.