روحیه جهادی رزمندگان دفاع مقدس الگویی برای آیندگان است

کریم افشاریان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: روحیه جهادی رزمندگان اسلام در جریان هشت سال جنگ تحمیلی الگویی مناسب و کامل برای آیندگان است که باید به نحوی مطلوب این ارزش والا به نسل امروزی منتقل شود.

وی افزود: رزمندگان اسلام با کمترین امکانات و تجهیزات و با تکیه بر روحیه معنوی، الهی و عشق به وطن به مقابله با دشمنان پرداختند و به پیروزی رسیدند.

فرماندار شهرستان سقز عنوان کرد: سلاح اصلی رزمندگان کشورمان در جریان هشت سال جنگ تحمیلی ایمان، تقوا و پرهیزکاری بود که به همین دلیل ما توانستیم در مقابل دشمن تا دندان مسلح به پیروزی و موفقیت برسیم.

افشاریان رهبری پیامبر گونه امام راحل (ره) را یکی دیگر از مهمترین عوامل پیروزی کشورمان در جریان جنگ هشت ساله نام برد و بیان داشت: امام راحل (ره) با درک درست شرایط جنگ توانست به نحوی احسن و شایسته اتفاقات هشت سال دفاع مقدس را مدیریت نماید.

وی خاطرنشان کرد: مردم استان کردستان نیز در طول هشت سال جنگ تحمیلی دوشادوش دیگر هموطنان با تمام قوا در صحنه نبرد حاضر شده و توانستند علاوه بر مقابله با دشمن بعثی گروهک های ضد انقلاب و عناصر دشمن را از خاک مقدس ایران اسلامی بیرون کنند.

فرماندار شهرستان سقز در پایان گفت: ما باید با برنامه ریزی اصولی ارزشها و فرهنگ اصیل دفاع مقدس را به نسل امروز منتقل نمائیم.