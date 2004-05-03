تلاش گسترده آمريكا براي خارج كردن بازار گاز منطقه از دست ايران

مدير عامل شركت نفت وگاز پارس جنوبي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: ايران براي صادرات گاز خود به كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي همسايه از طريق خط لوله رقابت سختي را با شركتهاي خارجي بزرگ آغاز كرده است.

اسدالله صالحي فروز افزود: شركت دولفين چندي پيش قراردادي را با امارات متحده عربي براي واردات گاز منعقد كرد كه تا حدودي عرصه را براي ايران تنگ مي كند.

وي، در باره اين پروژه گفت: در پروژه دولفين ، گاز قطر به امارات و عمان و از آنجا نيز به كشورهاي هند وپاكستان صادرمي شود كه بدين ترتيب توان ايران براي صادرات گازبه امارات، هند و پاكستان كاهش مي يابد.

وي اضافه كرد: 51 درصد سهام شركت دولفين به ابوظبي،30 درصد به توتال و30 درصد آن نيز به آمريكا تعلق دارد.

وي افزود: عليرغم اينكه اين شركت قرارداد خود را براي صادرات به امارات منعقد كرده است اما براي افزايش مقدار آن درحال چانه زني با مقامات اين كشورها است.

شركت دولفين قصد دارد زودتر از ايران ، با راه اندازي اين پروژه بازارهند و پاكستان را نيز كسب كند .



