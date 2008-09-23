تجمع دانش آموزان معترض به آزمون سمپاد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول آزمون استعدادهای درخشان در اسفند 86 در حالی برگزار شد که تعدادی از سئوالات و کلیدهای این آزمون اشتباه بود و با اعتراض اولیاء دانش‌آموزان مواجه شد. اما برخلاف انتظار و با توجه به ابهاماتی که در آزمون مرحله اول وجود داشت مرحله دوم این آزمون نیز در 20 اردیبهشت سال جاری برگزار شد و دیوان عدالت اداری به دلیل اعتراض اولیاء دانش‌آموزان و همچنین تأیید نادرست بودن برخی از سئوالات اعلام نتایج مرحله دوم را متوقف کرد.

به دنبال این مشکلات نیز نتایج مرحله دوم آزمون استعدادهای درخشان به رغم وجود ابهام و اشکالات فراوان در سئوالات مرحله اول این آزمون در 12 تیرماه اعلام شد و اسامی پذیرفته‌شدگان بر روی پایگاه اینترنتی سازمان استعدادهای درخشان قرار گرفت.

سمپاد به دنبال بررسی پرونده در دیوان عدالت اداری با تعدادی از خانواده‌های معترضان در سراسر کشور تماس گرفت و از آنها دعوت کرد تا ساعت 10 صبح‌ سه‌شنبه 28 خرداد در مکانهای مشخص شده (در تهران) حاضر شوند.

صبح ‌سه‌شنبه تنها برای عده‌ای از معترضان آزمونی در 4 حوزه در تهران برگزار شد که سئوالات این آزمون مشابه سئوالات مرحله دوم آزمون بود و بسیاری از دانش‌آموزان این سئوالات را از قبل دیده بودند و به دنبال آن نیز جمعی از والدین دوباره به این اقدام سمپاد اعتراض کردند.

با وجود اینکه تنها یک روز به آغاز سال تحصیلی مانده است پاسخ درست و روشنی از سوی مسئولان آموزش و پرورش نسبت به این اقدامات یک جانبه و نادرست سازمان استعدادهای درخشان داده نشده است و والدین این دسته از دانش آموزان که به شهرهای مختلفی تعلق دارند همچنان درگیر این موضوع بین نهادهای مربوطه همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و وزارت آموزش و پرورش هستند.

والدین این دانش آموزان معترض روز گذشته در آستانه با بازگشایی مدارس بار دیگر جلوی مرکز استعدادهای درخشان تجمع کرده و خواهان پاسخگویی مسئولان این سازمان نسبت به اشتباهات پی در پی خود شدند.

رضا تیموری، وکیل مدافع این 42 نفر دانش آموز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : مسئولان سمپاد از همان آزمون مرحله اول پایه و اساس اشتباهات خود را آغاز کردند و به قول معروف پایه را کج گذاشتند و تا آخر هم این اشتباهات را ادامه دادند.

وی تصریح کرد: بعد از بررسیهایی که سازمان بازرسی کل کشور به دنبال پیگیریهای صورت گرفته از سوی والدین دانش آموزان معترض انجام داد با اعلام اینکه این آزمون در حد مقطع پیش دانشگاهی و دانشگاهی بوده تاکید کرده است " به نظر می رسد اگر کل این آزمون ابطال شود تمام ابهامات حل گردد."

وکیل مدافع دانش آموزان معترض آزمونهای سمپاد خاطرنشان کرد: این مسئله یکبار در خرداد و بار دیگر در مرداد توسط دیوان عدالت اداری به سازمان استعدادهای درخشان و وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

تیموری با بیان اینکه ابطال این آزمون را به صورت قانونی در وزارت آموزش و پرورش پیگیری کردیم افزود: پیگیریهای ما در این خصوص نتیجه نداد و مسئولان آموزش و پرورش گفتند که فرصتی برای ابطال آزمون و برگزاری مجدد آن نیست و آنها راه حل دیگری برای این دانش آموزان ارائه دادند.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که باید برای این 42 دانش آموز که در شهرهای مختلفی هم حضور دارند ظرفیت فوق العاده ای در مدارس سمپاد ایجاد کرد تا از این طریق اشتباهات پیش آمده مرتفع شود اما تا کنون اقدامی در این خصوص از سوی سازمان استعدادهای درخشان صورت نگرفته است.

وکیل مدافع دانش آموزان معترض آزمونهای سمپاد با بیان اینکه والدین دانش آموزان معترض امروز برای چندمین بار در مقابل این سازمان تجمع کرده اند اظهار داشت : تا کنون مسئولی پاسخگوی این اعتراض ما نبوده و تنها خانم خطیبیان معاون آموزشی سمپاد در میان معترضین حضور پیدا کرده و گفته است که" رئیس سازمان استعدادهای درخشان تحت هیچ شرایطی اعتراضها را نمی پذیرد به این علت که شما اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری برده اید".

به گفته تیموری این تجمع تا زمان پاسخگویی مسئولان مربوطه همچنان ادامه خواهد داشت.