آموزه های دفاع مقدس برای نسل سوم بهینه بازگو شود

سید هاشم فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازگو کردن مسائل دفاع مقدس برای نسل اول و دوم انقلاب هنر نیست زیرا آنها با این آموزه ها آشنایی دارند.

وی اظهار داشت: باید روی نسل سوم کار کرد زیرا هجمه های زیادی این نسل را تهدید می کند.

وی تصریح کرد: نسل سوم نظیر دانش آموزان و دانشجویان سیاستگذاران آینده کشور هستند و باید برای آنها برنامه ریزی شود.

به گفته فاطمی، بایستی این نسل را بارور کنیم و بشناسیم و فرهنگ دفاع مقدس را به آنها منتقل کنیم.

فرماندار نوشهر ادامه داد: عزم ملی و همت نهادهای مختلف علمی، فرهنگی و تبلیغی در انتقال درست آموزه های دفاع مقدس ضروری است.

وی اضافه کرد: دفاع مقدس باید به یکی از آموزه های اصلی قابل انتقال مبدل شود و در متون آموزشی به آن توجه ویژه شود.

وی یادآور شد: هنوز الگوهای جبهه و جنگ وجود دارند و باید آنان در جامعه شناسانده شوند.

