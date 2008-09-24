محیط زیست استان بوشهر به شدت با قاچاق مرجانهای دریایی مبارزه می کند

اکیر مهدویانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود : نیروهای این سازمان جهت مبارزه با قاچاقچیان به حالت آماده باش درآمده اند تا سارقان، مرجان های دریایی را به تاراج نبرند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان مرجان در استان بوشهر تحویل مراجع قانونی می شوند ، بیان داشت : طی هفته های گذشته موفق شدیم قاچاقچیان را در چند نوبت با بیش از 50 کیلو مرجان دریایی از نوع نرم و خشک دستگیر و به مقامات قضایی تحویل دهیم.

وی با بیان این که هر کیلو مرجان قاچاق بین 50 تا 100 هزار تومان جریمه دارد، یادآور شد : غیر از جریمه نقدی ، سارقان بین 3 تا 6 ماه نیز به زندان می روند.

مهدویانی مرجانهای دریایی را گونه ای در معرض خطر و حفاظت شده دانست و گفت : مرجانها دومین بیوم (ساختار و تشکیلاتی که بخشی از حیات آبزیان دریایی وابسته به آن است) مهم استان بوشهر هستند و به هر طریقی که می شود باید در حفظ آنها کوشید .