  1. استانها
  2. بوشهر
۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

محیط زیست استان بوشهر به شدت با قاچاق مرجانهای دریایی مبارزه می کند

محیط زیست استان بوشهر به شدت با قاچاق مرجانهای دریایی مبارزه می کند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان محیط زیست استان بوشهر گفت: با توجه به اینکه طی ماههای اخیر قاچاق مرجان در استان بوشهر افزایش داشته به همین لحاظ محیط زیست استان بوشهر به شدت با قاچاق مرجانهای دریایی مبارزه می کند.

اکیر مهدویانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود : نیروهای این سازمان جهت مبارزه با قاچاقچیان به حالت آماده باش درآمده اند تا سارقان، مرجان های دریایی را به تاراج نبرند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان مرجان در استان بوشهر تحویل مراجع قانونی می شوند ، بیان داشت : طی هفته های گذشته موفق شدیم قاچاقچیان را در چند نوبت با بیش از 50 کیلو مرجان دریایی از نوع نرم و خشک دستگیر و به مقامات قضایی تحویل دهیم.

وی با بیان این که هر کیلو مرجان قاچاق بین 50 تا 100 هزار تومان جریمه دارد، یادآور شد : غیر از جریمه نقدی ، سارقان بین 3 تا 6 ماه نیز به زندان می روند.

مهدویانی مرجانهای دریایی را گونه ای در معرض خطر و حفاظت شده دانست و گفت : مرجانها دومین بیوم (ساختار و تشکیلاتی که بخشی از حیات آبزیان دریایی وابسته به آن است) مهم استان بوشهر هستند و به هر طریقی که می شود باید در حفظ آنها کوشید.

سارقان ، مرجان ها را از سواحل جنوب کشور به سرقت برده و به آکواریوم های تهران و دیگر شهرهای کشور منتقل می کنند.

کد مطلب 753834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها