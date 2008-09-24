"هنر موسیقی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در تازه ترین شماره ماهنامه هنر موسیقی علاوه بر اخبارحوزه موسیقی، گفتگویی با رحیم معینی کرمانشاهی نویسنده ، شاعر و ترانه سرا انجام شده است .

در بخش هایی از این گفتگو که با عنوان "خانمان سوز بود آتش آهی ، گاهی" منتشر شده است این ترانه سرا درباره چگونگی جاگذاری شعر بر موسیقی ایران گفته است : " هر کسی نمی تواند روی موسیقی ایرانی که قبل از ترانه ساخته می شود و روی آهنگی از پیش ساخته شده ، کلماتی بگذارد که گویای حال آهنگ باشد این یک کار خاص است بسیاری از شعرا هم آمدند و دیدند که یک کار خاص است و کارهمه کس نیست".

بخش دیگر از ماهنامه هنر موسیقی به صحبت های پایانی حسن کسایی نوازنده نی و ساسان سپنتا موسیقی شناس با عنوان " موسیقی ایران، دغدغه های امروز!" اختصاص دارد؛ در بخشی از این گفتگوی دو نفره استاد حسن کسایی در خصوص ماهیت ردیف در موسیقی ایران چنین گفته است : "در موسیقی ایران ردیف اصفهان و یا ردیف تهران نداریم ردیف، ردیف موسیقی ایران است حالا به هرشکلی که اجرا شود البته باید سینه به سینه این ردیف را آموزش داد تا روح موسیقی از کالبدش جدا نشود".

گزارش از کنسرت شهرام ناظری و گروه مولوی با عنوان " ای طبیب جمله علت های ما" ، نقد و بررسی کنسرت گروه دستان با آواز همایون شجریان با عنوان "برای تو، به راه تو، شکسته ام"، گزارشی از حواشی برگزاری کنسرت "پاکو پنیا" در ایران با تیتر"کنسرت یا تفریح؟" و همچنین نگاهی به نرم افزارها و سازهای الکترونیک از دیگر بخش هایی است که در این ماهنامه منعکس شده است.

در بخش های دیگر از این ماهنامه نگاهی به آلبوم موسیقی ماندالا اثر کیتارو ، پژوهشی با عنوان "لیلاناچی های فراموش شده از موسیقی های متعلق به ایلات شاهسون" شده است.