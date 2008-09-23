کمبود 300 دستگاه اتوبوس در سازمان اتوبوسرانی اهواز

علی قضایی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: سازمان اتوبوسرانی اهواز با استفاده از 320 دستگاه اتوبوس خود آماده ارائه سرویسهای مختلف از جمله سرویس مدارس به دانش آموزان است.

وی اظهار داشت: هم اینک تعداد 270 دستگاه اتوبوس فعال در سطح شهرستان اهواز وجود دارد که 35 دستگاه اتوبوس دیگر در بخش تعمیرات است و به زودی به ناوگان سازمان افزوده خواهند شد.

قضایی با اشاره به آمار جابه جایی پایین مسافر در اتوبوسرانی شهر اهواز نسبت به سایر کلان شهرها اضافه کرد: سرپرست شهرداری اهواز قول مساعد برای تامین اعتبار برای خرید چند دستگاه اتوبوس دیگر داده است که در صورت عملی شدن آن می توان میزان جابجایی مسافر در اهواز را به حد مطلوب رساند.

وی با اشاره به اینکه سازمان اتوبوسرانی شهر اهواز در حال حاضر قادر به جابجایی 306 هزار مسافر در روز است، گفت: برای رسیدن به آمار جابجایی مسافر در سایر کلانشهرها به 300 دستگاه اتوبوس دیگر نیاز داریم.

رئیس سازمان اتوبوسرانی اهواز عنوان کرد: تا پایان مهر ماه، دولت 52 دستگاه اتوبوس به این سازمان تحویل می دهد که می توان این میزان جابجایی مسافر در شهر اهواز را متحول می کند.