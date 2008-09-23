کمبود اعتبار مهمترین مشکل اداره تبلیغات اسلامی استان ایلام

حجت الاسلام حجت الله شریفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی استان ایلام به حمایت بیشتر ی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی کشور دارد و این اداره همواره با کمبود اعتبارات در بخشهای مختلف روبرو بوده است.

وی بیان داشت: به دلیل اینکه تبلیغات اسلامی استان ایلام خود هزینه بابت اعزام مبلغین به نقاط مختلف استان ایلام را متحمل می شود بخشی از اعتبارات تیلیغات اسلامی استان ایلام صرف این کار شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در استان ایلام به دلیل مشارکتهای مرمی ضعیف در کمک و قرار دادن امکانات از جمله خوراک و مکان و هزینه ایاب و ذهاب، تبلیغات اسلامی مجبور به پرداخت هزینه ها می شود، خاطر نشان کرد: این اداره خود با کمبود اعتبار مواجه است و این مسئله خود به مشکلات دامن زده است.

شریفی راد عنوان کرد: امسال به دلیل کمبود اعتبارت 50 درصد اعزام مبلغین در ایام ماه مبارک رمضان در این استان کاهش داشته است.

این مسئول از مسئولان ارشد سازمان تبلیغات اسلامی کشور خواست که حمایت بیشتری از تبلیغات اسلامی استان ایلام انجام دهند.

وی از دیگر کمبودها در استان ایلام به کمبود مبلغ دینی در اکثر روستاهای استان ایلام اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بش از 90 درصد روستاهای استان ایلام مبلغ دینی ندارند.