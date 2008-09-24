تعداد گشت های پلیس افزایش یافت

سردار اسکندر مومنی در گفتگو با مهر عنوان کرد: با تشکیل تیم‌های عملیاتی نامحسوس پلیس، همزمان با بازگشایی مدارس محیط پیرامون تمام مدارس پایتخت، توسط پلیس کنترل شد.

وی گفت: پلیس در سراسر کشور از تمام توان خود برای کنترل نظم وترافیک استفاده کرده است و به همین جهت تعداد گشتی های خود را افزایش داده است.

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور با اعلام اینکه خوشبختانه حادثه خاصی تا این لحظه گزارش نشده است، گفت: پلیس در سراسر کشور اقدام به کنترل محسوس و نامحسوس مدارس و به خصوص دبیرستانها می کند.

مومنی با اشاره به اینکه به کارگیری پلیس نامحسوس در مسیر تردد دانش ‌آموزان با هدف برقراری نظم و امنیت انجام می ‌شود، افزود: ماموران پلیس از تجمع افراد در اطراف مدارس به ویژه مدارس دخترانه جلوگیری خواهند کرد.