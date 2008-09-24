اجرای طرح اضطراری افزایش تولید گاز زمستانی

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر اظهار داشت : در برنامه توسعه این میادین تکمیل و تعمیر سه حلقه چاه در میدان سروستان و تعمیر دو حلقه چاه در سعادت‌آباد به منظور تزریق گاز و پساب، حفاری چهار حلقه چاه افقی جدید در سعادت‌آباد و سه حلقه چاه جدید در سروستان و عملیات اجرایی سطح الارضی در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی خاطرنشان کرد: تاسیسات سرچاهی 10حلقه چاه تولیدی دو میدان و دو حلقه چاه تزریقی میدان سعادت‌آباد، ساخت 10کیلومتر خوط لوله چهار اینج انتقال گازهای همراه، احداث 90 کیلومتر خطوط جمع‌آوری نفت از چا‌ه‌ها، ساخت110 کیلومتر خط لوله 10 اینچ جهت انتقال نفت از واحد فرآورش سعادت‌آباد به پالایشگاه شیراز ، ساخت واحد فرآورش مرکزی به ظرفیت 25 هزار بشکه در روز و طراحی و ساخت سه دستگاه مخزن ذخیره و تاسیسات دریافت نفت خام در پالایشگاه شیراز از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای این میدانها است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر از 9 میدان نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی، روزانه 160 هزار بشکه نفت تولید می شود ، این در حالی است که بر اساس زمانبندی تا پایان سال 1390 ظرفیت تولید نفت خام این شرکت به 450 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

ضیغمی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت نفت مناطق مرکزی 65 درصد گاز مورد نیاز کشور را تولید می کند، افزود:این شرکت در سال گذشته، 241 میلیون مترمکعب گاز تولید کرده که با اجرای پروژه ضربتی توسعه میادین موجود و حفر 17 حلقه چاه جدید تا 25 میلیون مترمکعب به این میزان افزوده می شود.