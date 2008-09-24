"خواب تاریک" سبحانی آماده نمایش شد

کارگردان فیلمهای سینمایی "زیستن" و "خاک سرد" درباره فیلم کوتاه "خواب تاریک" به خبرنگار مهر گفت: ایده این فیلم از مدتها قبل در ذهنم بود و برای اینکه در مرحله نگارش به واقعیت وفادار باشیم، با عبدیزاده در مرحله تحقیق و بررسی با پزشکان و متخصصان آلزایمر گفتگو و مشاوره داشتیم.
سبحانی در ادامه افزود: داستان "خواب تاریک" درباره زوجی سالخورده است که یکی از آنها به فراموشی مبتلا میشود. محمدفیروز شیبانی و گلرخ قاسملو در فیلم بازی کردهاند و قرار است اولین بار در جشنواره فیلم کوتاه نمایش داده شود. دنبال این هستم که برای نمایش فیلم در جشنوارههای مختلف برنامهریزی کنم.
سایر عوامل "خواب تاریک" عبارتند از طرح اولیه و مجری طرح: ر. سبحانی، تصویربردار: بهروز بادرو، تدوینگر، صداگذار و انتخاب موسیقی: مهدی نادری و حمید نجفی راد، صدابردار: سامان شعبانی، مدیر تولید: م. عبدیزاده، طراح صحنه و لباس: مهدی پورموسی، چهرهپرداز: فهیمه اکرمی، محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ر. سبحانی.
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