تصادفات فوتی ناوگان عمومی بار و مسافر 6.5 درصد کاهش یافت

عباس محمود آبادی در گفتگو با مهر گفت: در بررسیهای انجام شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، سهم ناوگان عمومی بار و مسافر در تصادفات فوتی در دوره هفت ماهه سال گذشته 32 درصد بوده در حالی که این آمار در سه ماهه اول امسال به 25.4 درصد کاهش یافته است.

معاون ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: سهم تصادفات فوتی وسایل نقلیه باری درمدت مورد بررسی سال گذشته 24 درصد بوده که در سه ماهه امسال به 20.9 درصد کاهش یافته است

وی ادامه داد: سهم تصادفات وسایل نقلیه مسافری درهفت ماه سال گذشته 8.2 درصد بوده که در سه ماهه امسال به 4.5 درصد کاهش یافته است.

محمود آبادی ابراز داشت: استانهای کهکیلویه و بویر احمد، قم و کرمانشاه از نظر میزان تصادفات منجر به فوت در سه ماهه ابتدای سال جاری در شرایط بحرانی قرار داشته اند و 45 درصد از تصادفات فوتی، در یکی از وسایل نقلیه درگیر تصادف، وسایل نقلیه باری و مسافری آنان بوده است.

معاون ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: در استانهای لرستان، اردبیل و یزد وضعیت تصادفات وسایل نقلیه باری بحرانی بوده و در 38 درصد از تصادفات فوتی یکی از وسایل نقلیه باری عمومی آنان نقش داشته است.

وی تصریح کرد: در استانهای کهکیلویه و بویر احمد، قم و ایلام وضعیت تصادفات وسایل نقلیه مسافربری بحرانی تشخیص داده شده است و 19.6 درصد از تصادفات فوتی یکی از خودروهایی که در تصادف نقش داشته است، مربوط به ناوگان عمومی مسافری آنان بوده است.

محمود آبادی خاطرنشان کرد: مهمترین علل تصادفات ناوگان عمومی بار و مسافر در مدت مورد بررسی به ترتیب،سرعت، سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ 36 درصد، عدم توجه به جلو 34 درصد و واژگونی 30 درصد گزارش شده است.