16 هزار دانش آموز قشمی سال نو تحصیلی را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، مهدی ایران نژاد فرماندار جزیره قشم صبح امروز در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی در جزیره قشم اظهار داشت: 156 مدرسه و آموزشگاه در سال جدید آموزشی میزبان 16 هزار و 341 دانش آموز قشمی است و با حمایت های استاندار هرمزگان و پیگیریهای مداوم استانداری،مراسم بازگشایی مدارس در سراسر کشور در مناطق زلزله زده جزیره قشم نیز برگزار و دانش آموزان سال تحصیلی جدید را در چادرها آغاز کردند.

وی گفت: نگرانی ویژه مجموعه مدیران بخش آموزش و پرورش استان برگزاری کلاسهای درس دانش آموزان قشمی در نقاطی امن و بدور از مشکل است که به زودی 20 دستگاه کانیکس مجهز در این خصوص در مناطق زلزله زده نصب و دانش آموزان سال تحصیلی جدید را در این کانکسها آغاز می کنند.

ایران نژاد افزود: فرزندان جزیره قشم با جدیت و پشتکار بر محرومیت ها و کمبودها غلبه خواهند کرد و یاری برای دولت و نظام در خدمت رسانی به مردم و توسعه زیرساخت های کشور خواهند بود.

فرماندار قشم اقدامات صورت گرفته در این جزیره را در طول سه ساله اخیر گسترده و با هدف برداشتن باری از مشکلات مردم این دیار عنوان کرد و گفت: باید همه با هم و در کنار یکدیگر برای آبادانی و عزت ایران تلاش کنیم تا در هیچ جای کشور هیچ دانش آموزی از کمبود دچار عقب افتادگی تحصیلی و مشکلات و معضلات در پی آن نشود.