ادبیات انقلاب هنوز به شکوفایی نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، زنوزی جلالی در گفتگو با ستاد خبری دومین جشنواره داستان انقلاب ادامه داد: توجه اهالی قلم به مقوله جنگ تحمیلی به دلیل وسعت و عظمت آن از لحاظ زمانی، غفلت بزرگی در پرداختن به ادبیات انقلاب ایجاد کرد.

وی افزود: معمولا مسائل بزرگ و طولانی از لحاظ زمانی مسائل کوچکتر را تحت الشعاع خود قرار می دهند و از آنجا که جنگ تحمیلی هشت سال به طول انجامید و کشور را دستخوش اتفاقات بزرگتری از لحاظ زمانی نسبت به انقلاب کرد به همین جهت ادبیات انقلاب با گذشت سی سال هنوز نتوانسته است به شکوفایی و پویایی لازم برسد و تعداد اثار شاخص تولید شده در آن بسیار کم است.

وی تاکید کرد: فرا رسیدن زود هنگام جنگ تحمیلی، افکارعمومی را تحت الشعاع خود قرار داد و همین مقوله باعث شد تا ظرف مدت کوتاهی ادبیات انقلاب غرق در ادبیات دفاع مقدس شود.

نویسنده کتاب " سالهای سرد" بسیج کردن نویسندگان در جشنواره داستان انقلاب را قابل احترام دانست و گفت: وقتی فراخوانی چون جشنواره داستان انقلاب در سطح جامعه منتشر می شود صاحبان قلم بسیج شده و درباره انقلاب می نویسند که معطوف شدن این قلمها در این حوزه بسیار ستودنی و قابل احترام است.

زنوزی جلالی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آثار ادبی پراکنده ای در زمینه انقلاب خلق شده است باید از این آثار حمایت شده و با شمارگان بالا تجدید چاپ و در اختیار اهالی قلم قرار گیرد تا شاخصهای لازم در ادبیات انقلاب به نویسندگان شناسانده و معرفی شود.

وی یادآور شد: برگزاری کارگاههای آموزشی داستان نویسی و آموزشهای مهارتی لازم در حوزه نویسندگی از دیگر اقداماتی است که برای تربیت نیروی انسانی موفق در حوزه داستان نویسی انقلاب به چشم می خورد.

زنوزی جلالی در پایان اضافه کرد: با توجه به نوپا بودن جشنواره داستان انقلاب، مسئولان و سردمداران فرهنگی باید از این جشنواره برای تبادل افکار نویسندگان حداکثر بهره را ببرند و برای مانایی آن به حرکتهای ریشه ای و ساختاری روی آورند.