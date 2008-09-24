17 میلیارد و 847 میلیون ریال تسهیلات به تشکلهای فارغ التحصیلان کشاورزی گیلان پرداخت شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهردر رشت، افزود: در گیلان 105شرکت فارغ التحصیلان بخش کشاورزی وجود دارد که 500 نفر از فارغ التحصیلان این بخش را در خود جای داده است.

وی گفت: تشکیل تشکلهای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در راستای اجرای تبصره 18قانون برنامه چهارم توسعه کشور به منظور استفاده از توان تشکلهای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در امر کشاورزی است.

سید محمدی، همچنین تقویت تشکل‌های غیردولتی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: تقویت و توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی این بخش برای توسعه بخش کشاورزی ضروری است.

وی گفت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی محور توسعه پایدار است ولی اکنون سرمایه از این بخش فرار می‌کند و کمتر کسی تمایل به سرمایه‌گذاری دارد.

این مقام مسئول در جهاد کشاورزی گیلان خاطر نشان کرد: به رغم وجود شرایط آب و هوایی مناسب، منابع کشاورزی و وجود تولیدکنندگان و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در کشور ولی میزان سرمایه‌گذاری در این بخش پائین است که باید این حلقه مفقوده پیدا شود.

