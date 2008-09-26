اغلب اوراق قضایی با ماهها تاخیر ابلاغ می شود

هوشنگ سرباز وطن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاخیر در ابلاغ اوراق قضایی به گونه ای به معضل اطاله دادرسی دامن زده و روند رسیدگی به پرونده ها را دو چندان کرده است.

وی تصریح کرد: اغلب طرفین پرونده از نحوه ابلاغ ها گله مند هستند اما این روندی است که سالهاست با آن مواجه هستیم و این جزء معضلات دستگاه قضایی محسوب می شود.

این وکیل دادگستری معتقد است در برخی موارد حتی اوراق قضایی هیچ گاه به دست طرفین پرونده نمی رسد و مشخص نیست چه بر سر اوراق آمده است و هیچ فردی نیز در اداره ابلاغ پاسخگو نیست.

وی خاطر نشان کرد: رئیس قوه قضائیه بارها نسبت به نحوه ابلاغ اوراق قضایی انتقاد کرده اند اما تا کنون فکر اساسی برای رفع این مشکل اندیشیده نشده است و حتی تصمیم برای ابلاغ اوراق از طریق فکس و ایمیل نیز تا کنون اجرایی نشده است.

سرباز وطن خاطر نشان کرد : در حال حاضر برخی قضات به صورت تلفنی طرفین را از زمان دادگاه باخبر می کنند که این امر به گونه ای در کاهش زمان ابلاغ تاثیر گذار بوده است .