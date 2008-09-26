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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

درگفتگو با مهر عنوان شد:

اغلب اوراق قضایی با ماهها تاخیر ابلاغ می شود

اغلب اوراق قضایی با ماهها تاخیر ابلاغ می شود

یک وکیل دادگستری با انتقاد از روند تاخیر در ابلاغ اوراق قضایی گفت: اغلب اوراق قضایی با ماهها تاخیر ابلاغ می شود و حتی برخی اوراق نیز هیچ گاه به دست طرفین پرونده نمی رسد.

هوشنگ سرباز وطن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاخیر در ابلاغ اوراق قضایی به گونه ای به معضل اطاله دادرسی دامن زده و روند رسیدگی به پرونده ها را دو چندان کرده است.

وی تصریح کرد: اغلب طرفین پرونده از نحوه ابلاغ ها گله مند هستند اما این روندی است که سالهاست با آن مواجه هستیم و این جزء معضلات دستگاه قضایی محسوب می شود.

این وکیل دادگستری معتقد است در برخی موارد حتی اوراق قضایی هیچ گاه به دست طرفین پرونده نمی رسد و مشخص نیست چه بر سر اوراق آمده است و هیچ فردی نیز در اداره ابلاغ پاسخگو نیست.

وی خاطر نشان کرد: رئیس قوه قضائیه بارها نسبت به نحوه ابلاغ اوراق قضایی انتقاد کرده اند اما تا کنون فکر اساسی برای رفع این مشکل اندیشیده نشده است و حتی تصمیم برای ابلاغ اوراق از طریق فکس و ایمیل نیز تا کنون اجرایی نشده است.

سرباز وطن خاطر نشان کرد : در حال حاضر برخی قضات به صورت تلفنی طرفین را از زمان دادگاه باخبر می کنند که این امر به گونه ای در کاهش زمان ابلاغ تاثیر گذار بوده است . 

کد مطلب 754016

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