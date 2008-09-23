پیشنهادات فرانسه برای تعلیق حکم تعقیب عمر البشیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره انگلیسی، فرانسه شروطی را برای تعلیق حکم تعقیب و توقیف "عمر البشیر" پیشنهاد داده که عبارتند از:

-عمر البشیر باید چندین گام را در قبال دادگاه لاهه برداشته و تلاشهایی را برای بازداشت دو نفر از مسئولان سودانی که از سوی دادگاه لاهه تحت تعقیب هستند و در کشتار‌های دارفور دست داشته ‌اند صورت دهد.

- بشیر باید بیش از پیش با جامعه جهانی همکاری کرده و تسهیلات استقرار و عملکرد نیروهای مشترک سازمان ملل و اتحادیه‌ آفریقا را در دارفور فراهم کند.

- بشیر باید با امضای توافقنامه‌ سیاسی دائمی میان دولت و شورشیان دارفور موافقت کند.

- سودان باید دست از دخالت در امور همسایگانش و در راس‌ آن چاد بردارد.

بر همین اساس، بعد از پاسخ مثبت سودان به این شروط، شورای امنیت می ‌تواند به استفاده از ماده 16 قانون دادگاه لاهه عمل کرده و حکم صادر شده علیه عمر البشیر را لغو کند.

در عین حال، "لوئیس مورنو اوکامپو" دادستان کل لاهه از رهبران جهان که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کردند، خواست تدابیری را در راستای حمایت از غیر نظامیان دارفور اتخاذ کنند.

لازم به ذکر است که دادستان کل دادگاه بین المللی جنایی، 24 تیر به طور رسمی خواستار حکم بازداشت رئیس جمهور سودان به اتهام نسل کشی، جنایتهای جنگی و جنایت بر ضد بشریت در دارفور را صادر کرد.

بحران دارفور از سال 2003 میلادی زمانی شروع شد که گروه های مسلح محلی دست به مبارزه مسلحانه علیه دولت زدند. طبق گزارشهای سازمان ملل متحد تاکنون حدود 300 هزار نفر در دارفور کشته و بیش از 2 میلیون نفر دیگر نیز آواره شده اند. این در حالی است که مقامهای بلندپایه سودان از جمله عمرالبشیر رئیس جمهوری این کشور، بارها دخالتهای غرب از جمله آمریکا را عامل ادامه بحران و ناآرامی ها در این ایالت دانسته اند.