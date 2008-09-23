موافقت آیت الله شاهرودی با درخواست وزیر بهداشت برای تامین جسد آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه وزیر بهداشت خطاب به آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضائیه آمده است: "با توجه به جلسه مورخ 18 تیرماه سال جاری در حضور حضرتعالی، همانگونه که مستحضر می باشید ضرورت تشریح جسد برای آموزش دانشجویان محرز می باشد. با توجه به نیاز دانشگاههای علوم پزشکی، ضمن تقدیم استفتاء ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مراجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و حضرت آیت الله مکارم شیرازی خواهشمند است نسبت به تحویل اجساد مجهول الهویه به دانشگاههای مزبور امر به اقدام فرمایید."

دکتر کامران باقری لنکرانی در ادامه این نامه یادآور شده است: "بدیهی است دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور موظف خواهند بود ضوابط شرعی را در کلیه مراحل مراعات نمایند. از دستور مساعد حضرتعالی پیشاپیش سپاسگذاری می نمایم."

مهدی دربین رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه نیز در نامه ای خطاب به دکتر عابدی ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است: "با توجه به مرقومه مورخ 11 شهریورماه سال جاری ریاست محترم قوه قضائیه بر هامش نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر : "طبق نظر مقام معظم رهبری لازم است اقدام شود"، این نامه جهت اقدامات مقتضی فرستاده می شود."

همچنین در ادامه این نامه آمده است: روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اقدام فرمایند و معاونت آموزشی پیگیری فرماید.