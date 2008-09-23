دادگاه هند از "هری پاتر" بالیوود حمایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد استودیو برادران وارنر که امتیاز مجموعه بسیار پرفروش "هری پاتر" را در اختیار دارد، به دلیل شباهت بیش از اندازه عنوان فیلم "هری پوتار" به "هری پاتر" به دادگاه شکایت کرده بود.

پراتیبا سینگ وکیل مدافع سازندگان فیلم کودکانه "هری پوتار" با اشاره به اینکه دادگاه شکایت برادران وارنر را وارد ندانست، گفت: دادگاه اعلام کرد برادران وارنر از سال 2005 که خبر ساخت فیلم "هری پوتار" اعلام شد از قضیه آگاه بودند، اما در آخرین لحظه تصمیم به شکایت گرفتند.

دادگاه عالی دهلی افزود کسانی که مجموعه کتاب‌های "هری پاتر" جی. کی. رولینگ را خوانده‌اند، آنقدر تعلیم‌یافته هستند که بدانند "هری پوتار" متفاوت با این داستان‌هاست. "هری پوتار ـ یک کمدی وحشت" قرار بود اوایل این ماه در هند اکران شود، اما پس از آنکه چند شبکه تلویزیونی حاضر به پخش تیزرهای آن نشدند، تهیه‌کنندگان فیلم تصمیم گرفتند نمایش آن را به تعویق انداختند.

"هری پوتار" داستان پسری 10 ساله است که همراه خانواده به انگلستان می‌رود و درگیر طرحی برای نجات زمین می‌شود. این فیلم از جمعه در هند به نمایش عمومی درمی‌آید. سازندگان "هری پوتار" گفته‌اند فیلم آنها هیچ شباهتی به داستان پسربچه جادوگر ندارد.

هری در هند نامی محبوب است و پوتار نیز به زبان پنجابی به معنای پسر است. "هری پوتار" را راجش راجاج و لاکی کولی کارگردانی کرده‌اند و در آن زین خان به نقش هری در کنار جکی شروف بازیگر قدیمی سینمای هند نقش‌آفرینی می‌کند.

ششمین فیلم مجموعه "هری پاتر" با عنوان "هری پاتر و شاهزاده دورگه" 17 ژوئیه 2009 به نمایش عمومی درمی‌آید. پنج فیلم اول پاتر در دنیا حدود 5/4 میلیارد دلار فروش داشتند.