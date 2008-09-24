کمبود فشنگ داریم/ هدف تیراندازان حضور در مسابقات کشورهای اسلامی است

مسئول کمیته طپانچه فدراسیون تیراندازی درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: سومین اردوی تیم ملی تیراندازی ایران در رشته های طپانچه بادی، جنگی و خفیف از جمعه پنجم مهرماه درسالن های مجموعه آزادی تهران برپا خواهد شد.

وی دراین رابطه گفت: وضعیت مربیان تیم ملی در هر دوبخش زنان و مردان مشخص شده است. مسعود کلهر به عنوان سرمربی هدایت هر دو تیم را برعهده خواهد داشت و برخی از مربیان با سابقه کشورمان نیز وی را کمک خواهند کرد.

احمد سمایی افزود: تیم تیراندازی ایران برای حضور در مسابقات جام بین المللی دوستی در تهران آماده می شود. اما هدف ما حضور در این رقابتها نیست بلکه کسب آمادگی برای شرکت در رقابتهای تیراندازی کشورهای اسلامی و کسب موفقیت در این دیدارها اهمیت بیشتری برای ما دارد.

مسئول کمیته طپانچه فدراسیون تیراندازی در ادامه تصریح کرد: هنوز وضعیت نفرات نهایی تیم مشخص نیست اما آنچه که مشخص است ایران با ترکیب دو تیم کامل در هر دو بخش زنان و مردان در مسابقات جام دوستی در تهران شرکت خواهد کرد.

وی درپایان با اشاره به اینکه در بخش امکانات و تجهیزات تیراندازی کمبود داریم گفت: متاسفانه در بخش تهیه اسلحه و امکانات تیراندازی بالخصوص فشنگ مشکل داریم که امیدواریم بزودی با راهکارهای ارائه شده از سوی مسئولین، کمبودهای ما در تهیه تجهیزات جدید برای تمرینات و مسابقات حل شود.