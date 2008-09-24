۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

میدان نفتی جفیر خردادماه سال آینده به تولید زودهنگام می رسد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر پروژه میدان نفتی جفیر در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) گفت: تولید زود هنگام از میدان نفتی جفیر با ظرفیت روزانه شش هزار شبکه در خرداد ماه سال آینده خبر داد.

دانش مولایی بیرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه میدان نفتی جفیر تا پایان امسال تولید ندارد، افزود: قرار شده است پس از گذشت 13 ماه از آغاز تاریخ مؤثر شدن قرارداد (22 اردیبهشت 1387) از بخش تولید زود هنگام میدان نفتی جفیر، روزانه شش هزار بشکه نفت خام سنگین برداشت شود.

مولایی ادامه داد: نفت خام حاصل از تولید زودهنگام میدان نفتی جفیر از طریق خط لوله نفت آزادگان به واحد شماره 3 بهره برداری اهواز منتقل خواهد شد و با احداث خط لوله مورد نیاز، روزانه 2 تا 3 هزار بشکه نفت از هر حلقه چاه به تأسیسات میدان آزادگان انتقال خواهد یافت.

مدیر پروژه میدان نفتی جفیر در شرکت متن از تولید 15 هزار بشکه ای فاز نخست این میدان پس از گذشت 31ماه و تولید 10 هزار بشکه فاز دوم پس از گذشت 63 ماه از مؤثر شدن قرارداد (اردیبهشت 1387) خبر داد.

مولایی در تشریح آخرین وضعیت طرح توسعه میدان جفیر با اشاره به این که بر اساس مصوبه شرکت ملی نفت طرح توسعه میدان نفتی جفیر به شرکت «بلپارس» واگذار شده است، تصریح کرد: طرح توسعه جفیر با مشارکت شرکت بلاروس و پتروایران در حال انجام است که بر این اساس شرکتی به نام بلپارس که در خارج از کشور ثبت شده و در ایران دفتر دارد، مسئول اجرای پروژه است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح توسعه میدان جفیر از اواخر سال گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: چاه های شماره 2 و 3 تولید زود هنگام میدان نفتی جفیر از سوی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تعمیر شده و گروه اکتشاف در چاه شماره 4 این بخش در حال فعالیت است که پس از پایان کار، چاه را برای تولید در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.

مدیر پروژه میدان نفتی جفیر همچنین بیان کرد: در بخش تولید زود هنگام میدان نفتی جفیر حفر یک حلقه چاه جدید در دست انجام است که دکل مربوط به حفاری آن تا کمتر از یک ماه دیگر دریافت می شود، همزمان با این کار مطالعات مهندسی طرح (Feed) نیز آغاز و به مشاور داخلی واگذار شده و تاکنون 40 درصد پیشرفت داشته است.

