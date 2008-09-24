به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه سیزدهمین دوره رقابت های پارالمپیک پکن که با شرکت 4 هزار ورزشکار از 148 کشور برگزار شد، 6 هزار هنرمند با رهبری "ژانگ ییمو" کارگردان بنام چینی در ورزشگاه ملی شهر پکن به هنرنمایی پرداختند که بیش از صدها تن از آنان، معلول بودند.

" ییمو" در خصوص کار با هنرمندان معلول گفت: شما وقتی با افراد معلول کار می کنید به فهم بهتری نسبت به آنان دست می یابید. ما معمولا به میزان زیادی در خصوص موضوعات بیهوده صحبت می کنیم اما وقتی که نمایش معلولین را به نظاره می نشینیم ، به یک حس ناب و واقعی دست پیدا می کنیم."

در مراسم 11 روزه این دوره از رقابت ها، رکورد فوق العاده ای به ثبت رسید که این نشان از خودباوری معلولین دارد و اینکه آنها با پشت سر گذاشتن موانعی که تقدیر بر سر آنها قرار داده، می توانند به توفیقات عظیمی دست پیدا کنند. در طول این مسابقات، 279 رکورد جهانی و 339 رکورد پارالمپیکی شکسته شد که این امر، حیرت "سر فیلیپ کریون"، رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک، را برانگیخت.

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وی در مراسم باشکوه اختتامیه گفت: این بهترین دهکده تاریخ رقابت های پارالمپیک بود، پوشش تلویزیونی مسابقات حیرت انگیز بود، احساس و شور موج می زد، سازماندهی عالی بود، داوطلبان شگفت انگیز بودند و رویای "یک دنیا ، یک رویا" به واقعیت پیوست.

آنچه بیش از همه در این دوره رقابت های پارالمپیک جالب توجه بود، توجه همه اقشار چینی به مسابقات و بویژه رقابت های دو و میدانی بود تا جایی که در بسیاری از روزها، بیش از 70 هزار تماشاگر در ساعات اولیه صبح در "آشیانه پرنده" حضور پیدا می کردند و به تشویق ورزشکاران می پرداختند.

چینی ها با 83 میلیون معلول، توجه خاصی به ورزش ناتوانان جسمی خود نشان می دهند و ذکر این نکته بسنده می کند که چینی ها در سیدنی 2000 در رده ششم ایستادند اما به یکباره در آتن و پکن به رده نخست صعود کردند و فاصله مدالی آنها با دیگر تیم ها نشان می دهد که از این پس، هرگز جای خود را به کشور دیگری نمی دهند.

دو زن مسن چینی که با حضور در "آشیانه پرنده" به تماشای رقابت های دو و میدانی پرداختند

سیزدهمین دوره رقابت های پارالمپیک حاوی نکات ارزنده ای بود. آنجا که تماشاگران در ورزشگاه حضور پیدا می کردند و برای دوندگانی که از خط پایان عبور می کردند هورا می کشیدند صرف نظر از اینکه او آخرین دونده ای است که از خط می گذرد.

" اشتفن برک"، عکاس آلمانی، به خبرنگار مهر گفت: در رقابت ها المپیک همه برای پول به میدان می روند و این مسابقات بیش از آنکه جنبه ورزشی داشته باشد به یک تجارت پرسود تبدیل شده است. اما در پارالمپیک، وضع چنین نیست و همه به دنبال ورزش هستند.

روح حاکم بر رقابت های المپیک و پارالمپیک، اصل حضور ورزشکار در میدان را بر کسب رتبه ارجح می داند و به همین جهت بود (وهست) که ورزشکاران معلول چینی نسبت به گذشته، پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند و می دانند که از خانه باید برون شوند بی هیچ شرمی از معلولیت. اکنون این سوال پیش روی ما قرار می گیرد که به عنوان مثال در کشور ایران، معلولین بی آنکه مانعی بر سر راه خود ببینند قادر به حضور در میدان های ورزشی هستند؟ آیا امکانات درخوری برای ورزشکار معلول ایرانی وجود دارد تا به میزان توانمندی خود بیفزاید؟ آیا به آنها به اندازه دیگران بها داده می شود؟ و آیا....

محمد مهدیه خلفی رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان خوزستان در فرودگاه پکن به خبرنگار مهر گفت قرار است تنها زمین تمرین ورزشکاران پارالمپیکی استان خوزستان از آنها پس گرفته شود. این در حالی است که جواد حردانی به مدال طلا و برنز رقابت های پارالمپیک دست پیدا کرد و عبدالرضا جوکار نقره گرفت. با این اوصاف چگونه می توان به روزهای خوش ورزشکاران معلول در کشورمان امیداوار بود؟

نمایی از مراسم روز اختتامیه که با خاموش شدن مشعل همراه بود

کاروان "مهر علوی" اگرچه نسب به دوره گذسته مدال کمتری کسب کرد اما با یک پله صعود در جایگاه بهتری ایستاد. با این حال رشد فزاینده دیگر کشورها نشان می دهد که ما چقدر در زمینه ورزش معلولین کار داریم و چقدر باید تلاش کنیم تا در پارالمپیک 2012 لندن به رتبه بهتری دست پیدا کنیم.

گزارش عملکرد کاروان پارالمپیک کشورمان در سه دوره گذشته این رقابت ها خاتمه ای خواهد بود بر این گزارش:

رقابت های پارالمپیک 2000 سیدنی

کشور طلا نقره برنز مجموع 1- استرالیا 63 39 47 149 2- بریتانیا 41 43 47 131 3-کانادا 38 33 25 96 4-اسپانیا 38 30 38 106

16- ایران 12 4 7 23

رقابت های پارالمپیک 2004 آتن

کشور طلا نقره برنز مجموع 1- چین 63 46 32 141 2- بریتانیا 35 30 29 94 3- کانادا 28 19 25 72 4- آمریکا 27 22 39 88

23- ایران 7 3 13 23

رقابت های پارالمپیک 2008 پکن

کشور طلا نقره برنز مجموع 1- چین 89 70 52 211 2- بریتانیا 42 29 31 102 3- آمریکا 36 35 28 99 4- اوکراین 24 18 32 74

22- ایران 5 6 3 14

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گزارش و عکس : مسعود حسین - خبرنگار اعزامی مهر به پکن