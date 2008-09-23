تجربه توقف MMS را در توسعه فناوریهای نوین بکار گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رمضانعلی صادق زاده با بیان این مطلب افزود: تجربه تلخ عدم استفاده بهینه از ظرفیت کامل و امکانات فناوریهای نوین مانند اینترنت، ماهواره و موبایل مبین این موضوع است که باید قبل از هرگونه اقدام برای وارد کردن تکنولوژیهای جدید تمام ساز و کارهای قانونی، اجرایی، قضایی و علمی و فنی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

وی از تجربه ارائه سرویس پیام رسانی چند رسانه ای یا MMS به عنوان یکی از مصادیق سخنان خود نام برد و افزود: ارائه این سرویس علی رغم آمادگی اپراتور دوم تلفن همراه تنها به دلیل فراهم نبودن الزامات قانونی، فرهنگی و حقوقی متوقف شد.

صادق زاده با تشریح این که سخنانش به معنی نفی استقبال از فناوریهای نوین نیست ادامه داد: آنچه بنده تاکید دارم در قالب پیش شرط های ورود یا بکارگیری فناوری های نو قابل بیان است.

دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور توسعه زیر ساختهای مخابراتی را اصلی مهم برای ارائه سرویسهای جدید مخابراتی از جمله سرویسهای نسل آینده یا نو دانست و افزود: امیدوارم پیش از هرگونه اقدام در این زمینه تمام جوانب آن بررسی شود و طبیعتا برگزاری سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات بخشی از این بررسی را ممکن می سازد.

وی تاکید کرد: سازمان نظام صنفی رایانه ای از برگزاری این همایش استقبال و حمایت می کند.

سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات با موضوع " شبکه نسل آینده" 13 آذر ماه سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. علاقمندان برای ارسال مقاله و دریافت اطلاعات تکمیلی می توانند به آدر س www.ictcs.ir مراجعه و یا با شماره های 88898326 و 88807453 تماس حاصل کنند.