توسعه علمی راهگشاری جهانی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی، پیش از ظهر امروز در مراسم گشایش مدرسه تازه احداث راهنمایی طالقانی اراک گفت: اسلام توصیه های زیادی در زمینه توسعه علمی و علم آموزی دارد که این امر زمینه ای برای توسعه علمی است.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید فراوانی بر تولید علم و جنبش نرم افزاری دارند تاکید کرد: علم و دانش به انسان نورانیت می بخشد و انسان را از جهل و گمراهی نجات می دهد.

آیت الله محسنی گرکانی با اشاره به اینکه معلمان پیشتازان توسعه علمی است گفت: معلمان وظیفه دارند دانش آموزان را با ارزشهای اسلامی و انقلابی بیش از پیش آشنا کنند وز مینه های ترقی و پیشرفت جامعه را فراهم سازند.

در این مراسم رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در این مراسـم گفـت: در سال تحصیلی جدید 257 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی حضور دارنـد کـه از این تعداد، 11 هزار و 500 نفر در دوره پیش دبستانی، 96 هزار نفـر در دوره ابتدایی، 70هزار نفردرمقطع راهنمایی و بقیه در مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی قرار دارند.

سیف الله کریم زاده افزود: در حال حاضر دوهزار و 600 واحد آموزشی در این استان وجود دارد که از این تعداد، 262 واحـد آمـوزشی به صـورت دو نوبته و حدود 30 واحد نیز استیجاری است.

وی بیان کرد: دانش آموزان از سـرمایـه های اصـلی جامعه هستند و آینده این نظام به دست این قشر رقم می خورد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی در ادامه این مراسم گفت: مدرسه راهنمایی طالقانی اراک در زیربنای دو هزار متر مربع، محوطه سازی دو هزار و 95 متر مربع و دیوار کشی 215 متر در سه طبقه با اسکلت فلزی ایجاد شده است.

مهندس محمد صادق قـائمی افزود: برای این طرح عمرانی که از مهرماه سال 85 آغاز شده بود، هفت هزار و 690 میلـیون ریال اعتبار از محل صندوق ذخیره ارزی هزینه شده است.