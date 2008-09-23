اکران "دعوت" از سوم مهرماه قطعی شد

محمدرضا صابری به خبرنگار مهر گفت: ما با استودیو تماس گرفتیم و مطلع شدیم "دعوت" 18 کپی برای اکران عمومی آماده دارد. به همین دلیل این فیلم از فردا چهارشنبه سوم مهرماه در گروه سینمایی آفریقا اکران عمومی خواهد شد.

پیشتر محمد پیرهادی تهیه‌کننده "دعوت" از تعویق یک هفته‌ای اکران فیلم به دلیل آماده نبودن کپی‌های آن خبر داده بود. محمدرضا فروتن، مهناز افشار، کتایون ریاحی، مریلا زارعی، گوهر خیراندیش، ثریا قاسمی، رضا بابک، سیامک انصاری، فرهاد قائمیان، سحر جعفری جوزانی، آناهیتا نعمتی، نگار فروزنده، نگین صدق گویا و محمدرضا شریفی‌نیا بازیگران "دعوت" هستند.