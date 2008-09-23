به گزارش خبرنگار مهر در سرخس، قهرمان رشید ظهر امروز در جریان بازدید از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران افزود: تامین گاز صنعتی و خانگی استانهای خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، گلستان، سمنان و مازندران از پالایشگاه گاز هاشمی نژاد باعث برخورداری این پالایشگاه از موقعیتی استراتژیک در منطقه شده است.

وی با اشاره به اشتغال ‪ ۷۴۰‬نیروی رسمی و یک هزار و ‪ ۴۰۰‬نیروی پیمانی بومی استان در پالایشگاه گاز هاشمی نژاد نقش این مجموعه را در اشتغالزایی برای استان قابل توجه خواند و گفت: نیروی انسانی پالایشگاه را نیروی فنی و با انگیزه، کاردان، متفکر و بسیجی یافتم که با تمام توان در جهت خدمت به مردم استان و کشور تلاش می‌کنند.

وی افزود: باید تدابیری برای انتقال تولیدات ذخیره شده پالایشگاه گاز هاشمی نژاد به روشی غیر از حمل و نقل زمینی مانند لوله اندیشیده شود.

پالایشگاه گاز هاشمی‌نژاد شامل سه مخزن گاز شیرین با استعداد باقیمانده تولید ‪ ۱۷‬میلیارد متر مکعب و یک مخزن گاز ترش عظیم با استعداد باقیمانده تولید ‪ ۳۰۰‬میلیارد مترمکعب می‌باشد و هم‌اکنون شش میلیون نفر از مردم خراسان رضوی و استانهای همجوار را پوشش می‌دهد.

پالایشگاه گاز هاشمی‌نژاد در ‪ ۱۶۵‬کیلومتری شهر مشهد و ‪ ۳۵‬کیلومتری سرخس واقع است و ‪ ۱۵‬درصد گاز مصرفی کشور را تامین می‌کند.‬



