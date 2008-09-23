پرده برداری از میدان امام رضا(ع) شهرستان اردبیل

اصغر تقی زاده شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در برگزاری جشنواره امسال چهار برنامه ویژه ترتیب داده ایم که یکی از آنها پرده برداری از میدان امام رضا(ع) می باشد.

وی همچنین از انتشار سه عنوان کتاب ویژه جشنواره خبر داد که یکی از آنها در خصوص بخش شعر و دیگری مربوط به متون مقالات جشنواره است.

دبیر جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی ادامه داد: برای اولین بار دو عنوان نشریه ویژه این جشنواره منتشر خواهیم کرد که مطالب آن در خصوص خود امام رضا و جشنواره امسال خواهد بود.

شکیبا تقدیر از مداحان خاص و پیشکسوتان در این رشته را از دیگر اقدامات ششمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) معرفی کرد و افزود: در میان این افراد از خانواده محترم زنده یاد رحیم موذن زاده ی اردبیلی نیز تقدیر ویژه به عمل خواهیم آورد.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه ویژه فرهنگ رضوی در جشنواره امسال اردبیل خبر داد و گفت: اغلب آثار این نمایشگاه به صورت مکتوب، سی دی و کتاب و مقاله خواهد بود.

دبیر جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی ادامه داد: فیلم های تولید شده توسط هنرمندان با موضوع امام رضا(ع) عَلم ها و پرچم های ویژه، لوح های اهدایی مرتبط جشنواره امام رضا و پوسترهای خاص نیز در این نمایشگاه در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد.

