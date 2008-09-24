9 هزار و 212 نفر ساعت آموزش دوره های شغلی در همدان

فیصل مرداسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت : این میزان آموزش 354 ساعت را شامل می شود و 462 نفر در این دوره های آموزشی شرکت داشته اند .

وی خاطرنشان کرد : از این دوره های آموزشی 32 ساعت دوره آشنایی با سازمان های تخصصی، اقتصادی و بازرگانی و بین المللی بوده است .

مرداسی تصریح کرد : در این دوره آموزشی 30 نفر به صورت تخصصی دوره آموزشی را سپری کرده اند.

وی ضمن اشاره به برگزاری دوره های آموزشی مختلف در سازمان بازرگانی استان همدان افزود : 16 دوره آشنایی با استراتژیهای تنظیم بازار و 16 دوره آشنایی با روشهای خرید و تأمین کالا و 30 دوره آشنایی با مبانی حقوق قاچاق کالا از مهمترین این دوره ها محسوب می شود .