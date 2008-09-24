9 هزار و 212 نفر ساعت آموزش دوره های شغلی در همدان

فیصل مرداسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: این میزان آموزش 354 ساعت را شامل می شود و 462 نفر در این دوره های آموزشی شرکت داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: از این دوره های آموزشی 32 ساعت دوره آشنایی با سازمان های تخصصی، اقتصادی و بازرگانی و بین المللی بوده است.
مرداسی تصریح کرد: در این دوره آموزشی 30 نفر به صورت تخصصی دوره آموزشی را سپری کرده اند.
وی ضمن اشاره به برگزاری دوره های آموزشی مختلف در سازمان بازرگانی استان همدان افزود: 16 دوره آشنایی با استراتژیهای تنظیم بازار و 16 دوره آشنایی با روشهای خرید و تأمین کالا و 30 دوره آشنایی با مبانی حقوق قاچاق کالا از مهمترین این دوره ها محسوب می شود.
رئیس سازمان بازرگانی استان همدان تصریح کرد: بیش از 90 نفر در این دوره ها شرکت کرده و آموزش های لازم را کسب کرده اند.
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